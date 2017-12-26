Tuzla'da paniğe neden olan kokunun nedeni belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Tuzla’da yaşanan kokuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilen kokunun, ilk belirlemelere göre insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olmadığı belirlenmiştir denildi.

Akşam saatlerinde Tuzla ilçesinde bulunan bazı mahalleleri etkileyen yoğun koku şikayetleri gelmesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin süratle bölgeye sevkedildiği aktarılan açıklama şu şekilde:

Söz konusu kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir. İlk incelemelerde insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olmadığı belirlenmiştir. İSKİ, kolektör kapaklarından hava tahliyesi yolu ile kokuyu gidermeye çalışmaktadır. İBB birimleri atıksu kolektörlerine kaçak kimyasal deşarjların kaynağını ve vidanjörlerle savaklama yapılıp yapılmadığını tespit için çok yönlü incelemelerini sürdürmektedir. Ayrıca kolektörlerlerden alınan numuneler İSKİ Laboratuvarlarında analiz edilmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütün birimleri ile ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gerekli inceleme ve araştırmalarına devam etmekte olup sorumlulular hakkında adli ve hukuki yollar sonuna kadar takip edilecektir.