Tuvalete gizli kamera yerleştiren kafe sahibi tutuklandı

Olay, Serdivan Arabacıalanı Mahallesi'ndeki bir kafeteryada yaşandı.
Kafede tuvalete giren bir müşteri, içeriye yerleştirilen kamerayı fark edince durumu polise haber verdi. Serdivan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kafeye gelerek tuvalete kamera yerleştirildiğini tespit etti. Polis cihaza el koyarken, işletme sahibi İ.Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ö. tutuklandı.
Kafeterya ise polisin rapor tutmasından sonra Serdivan Belediyesi Encümeni kararıyla kapatıldı.