Tutuklanan iki Yunan askeri için yeni takas iddiası

Türkiye sınırını geçtikleri gerekçesiyle tutuklanan Yunan askerleri hakkında yeni bir 'takas' iddiası ortaya atıldı.

Türkiye sınırını geçtikleri gerekçesiyle tutuklanan iki Yunan askerleri teğmen Angelos Mitretodis ve uzman çavuş Dimitri Kuklacis karışılığında Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişiminde yer almakla suçladığı 8 askerin iadesini talep edeceği iddiasının ardından, Yunan askerleri hakkında yeni bir takas iddiası ortaya atıldı.

Hürriyet'ten Yorgo Kirbaki'nin To Vima gazetesinden aktardığına göre, 2 Yunan askerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen 7 Aralık’daki Atina ziyaretinden 1 hafta önce yakalanan 9 'DHKP-C'liden 3'ü ile takas edilmeleri ihtimali olduğunu öne sürüldü. Resmi kaynaklardan iddia ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Türkiye, Yunan polisinin yakaladığı 9 DHKP-C üyesinden bugüne kadar 3’ünün iadesini istemişti. Atina İstinaf Hâkimler Konseyi DHKP-C üyeleri Mehmet Doğan, Şadi Naci Özpolat ve Hazal Seçer”in “adil yargılanmayacakları, işkence görebilecekleri ve Türkiye’nin taleplerinde belirsizlikler bulunduğu” iddialarıyla iade edilmemelerini kararlaştırmıştı.

9 DHKP-C’li, terör örgütü üyesi olmak, terör amaçlı silah ve patlayıcı bulundurmak ve sahte evrak tanzim etmek gibi bir dizi suçlamalardan Yunanistan’da yargılanacak.