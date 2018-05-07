Tutuklanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine işkence

Nisan ayında gözaltına alınıp tutuklanan iki Boğaziçi Üniversitesi öğrencisine işkence yapıldığı ortaya çıktı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde 12 Nisan 2018 tarihinde gözaltına alınıp 14 Nisan 2018 tarihinde tutuklanan iki öğrencinin gözaltı sürecinde işkence gördüğü ortaya çıktı. Öğrencilerin avukatları konuya ilişkin bir açıklama yaparak insanlık dışı muamele ve işkence suçunu işleyenlere karşı hukuki süreç başlattıklarını duyurdu.

Avukatlar öğrencilerin gözaltına alındıktan sonra hem Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü’nün karşısındaki otoparkta hem de daha sonra götürüldükleri Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü’nde kötü muamele gördüklerini aktardıklarını ifade etti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde açılan "İşgalin, katliamın lokumu olmaz" pankartı ve yaşanan gerilim sonrası Erdoğan, "İstanbul'da bir üniversitede, adını söylemeyeyim zaten anlarsınız. Çıktılar orada imanlı, milli, yerli gençlik Afrin'le ilgili lokum dağıtıyor. Bu gençlik orada lokum dağıtırken o komünist, vatan haini gençler onların bu masalarını dağıtmaya yelteniyorlar. Bunlar terörist gençler. Bu terörist gençlerle her türlü çalışmayı yapıyoruz, onu söyleyeyim. Onların eşkallerini belirlemek suretiyle bu üniversitede okuma hakkını vermeyeceğiz. Üniversite terörist gençlik yetiştirmez" demiş, bu sözlerin ardından öğrenciler gözaltına alınıp tutuklanmıştı.





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