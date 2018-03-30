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TUSKON davasında 6 tahliye
TUSKON yöneticilerinin de yargılandığı 'FETÖ' davasında 6 sanığın tahliyesine karar verildi.
Cuma, 30 Mart 2018 18:19
TUSKON yöneticilerinin de yargılandığı "FETÖ" davasında 6 sanığın tahliyesine karar verildi.
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