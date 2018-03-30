TUSKON davasında 6 tahliye

TUSKON yöneticilerinin de yargılandığı 'FETÖ' davasında 6 sanığın tahliyesine karar verildi.
Cuma, 30 Mart 2018 18:19

TUSKON yöneticilerinin de yargılandığı "FETÖ" davasında 6 sanığın tahliyesine karar verildi.