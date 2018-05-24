TÜSİAD Başkanı: Ekonomi patinaj yapıyor

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Yüksek İstişare Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Türk Sanayi ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, Yüksek İstişare Kurulu sonrası açıklama yaptı.

"Siyasal istikrar ve güven ortamıyla ekonomik istikrar at başı gibi gider. Ülkemiz son derece zorlu bir süreçten geçiyor. Bundan en çok etkilenen şüphesiz ülkemizin ekonomisidir" diyen Bilecik siyasete karışmadıklarını iddia ederek "Özellikle seçim öncelerinde TÜSİAD siyasete karışır denir. İlkelerimiz gereği hiç bir zaman siyasete karışmayız. Biz Türkiye’yi dünyada daha güçlü yapacak analizler yapar bunları kamuoyu ve devletimizle paylaşırız" ifadelerini kullandı.

KÜresel ekonomiyle rekabet edebilmek için rasyonel politikalar uygulanması gerektiğini söyleyen Bilecik "Günübirlik tedbir ve paketler bir ülkenin ekonomisinin sürdürülebilirliğini sorgulanır hale getiriyor; kurdaki yükseliş bu sorgulamanın başladığını göstermiştir" dedi.

Ekonominin temellerinin zayıflamaya başladığını dile getiren Bilecik "Yüksek büyüme ile ekonomimizin tekerlekleri hızlı dönüyor ancak yüksek cari açık ve enflasyon nedeniyle patinaj yapıyoruz ilerleyemiyoruz. Sanayi 4.0 olmazsa dolar 4.0 olur demiştik maalesef 4 lirayı geçti" ifadelerini kullandı.