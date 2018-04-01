Türkiye’nin ‘kaçan gönenci’

Yazılama Sohbetleri kapsamında iktisatçı Dr. Osman Sarı ile söyleşi yapıldı.

Yazılama Yayınevi'nin ilkini düzenlediği Yazılama Sohbetleri kapsamında, Kadıköy’deki Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin dünkü programında, iktisatçı Dr. Osman Sarı ile yapılan bir söyleşi yer aldı. Söyleşinin moderatörlüğünü soL yazarı Gülay Dinçel yaptı. Söyleşinin eksenini, Sarı’nın Yazılama Yayınevi’nden kısa bir süre önce çıkan kitabı Ülkemin Kaçan Gönenci oluşturdu.

Sarı, Türkiye’nin iktisat tarihinin, belirli döngülerle tanımlanabileceğini vurgulayarak başladığı konuşmasında, bu döngülerin karakteri üzerinde durdu. Her biri yaklaşık yirmi yıllık olan bu döngülerin 1920’den başlatılabileceğini belirterek; kabaca 1920-1940, 1940-1960, 1960-1980 ve 1980-2000 aralıklarında gerçekleşen dönemlerle Türkiye iktisat tarihinin incelenmesi gerektiğini vurguladı. Her dönemin baskın ekonomik politika hedefleriyle isimlendirebileceğini söyleyen Sarı, buna göre ilk dönemi ulusal ekonominin kuruluşu, diğerlerini de sırasıyla tarıma dayalı büyüme, ithal ikameci sanayileşme, ihracata dayalı kalkınma olarak adlandırdı. 2000’le başlayan ve AB’ye giriş süreci olarak isimlendirdiği son dönemin 2020 civarında sona ermesinin beklendiğini sözlerine ekledi. Döngülerin kırılmalar ve ardından dışa açık ve içe açık dönemleri içerdiğini söyleyen Sarı, bu döngüselliğin Türkiye toplumunun gönencini ortadan kaldırdığının altını çizdi.

Bu kısır döngüden, nihayetinde sınıfsız, sömürüsüz bir topluma ulaşılarak çıkılabileceğini de sözlerine ekledi.

Osman Sarı ile yapılan kapsamlı bir röportaj, önümüzdeki günlerde soL Portal’da yer alacak.