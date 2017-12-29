Türkiye'nin deprem haritası yenilendi

ODTÜ, Boğaziçi, Akdeniz, Çukurova, Sakarya Üniversiteleri ile Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü ve AFAD yetkililerinin çalışmalarıyla hazırlanan Türkiye'nin yeni deprem haritası haftaya Bakanlar Kurulu'na sunulacak.

Türkiye’nin deprem haritası 21 yılın ardından güncellendi. ODTÜ, Boğaziçi, Akdeniz, Çukurova, Sakarya Üniversitesi, Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü ve AFAD yetkililerinin çalışmalarıyla hazırlanan haritanın pazartesi günü Bakanlar Kurulu’na sunulması bekleniyor.

Hürriyet'in haberine göre, Deprem tehlikesini mahalle mahalle gösteren haritada, İstanbul’un Avrupa yakasındaki artış dikkat çekti. Van ve Erzincan’da riskin sınırlı gösterilmesi şimdiden tartışma yarattı. Ankara’da ise risk ciddi oranda azaldı. Mühendisler bu haritaya göre deprem yükünü hesaplayarak inşaat yapacaklar. Derecenin yerini, uzun yıllardır Amerika ve Avrupa’da uygulanan ivme yöntemi aldı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Akkar, yenilikleri şöyle anlattı: “Bir önceki haritada temel işlemler aynı deprem tehlikesini bölgelere bölüyordu. Yeni çalışma fay hatlarından sismik kaynaklara yaklaştıkça deprem tehlikesinin arttığını, uzaklaştıkça azaldığının kabulüdür. Şu anki harita kontür haritası olarak veriliyor.”

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan ise “Yüzde 80 uyum var. İstanbul daha da artmış. Fakat, Antalya ve Kaş bölgesi riskli bölge olarak görünüyor buna katılmıyorum. Van, Erzurum, Elazığ ve Tunceli’nin 2.dereceden 1.dereceye alınmalı. Kocaeli yarımadası 1. derece ve özellikle İstanbul’un Anadolu yakası 1. dereceye girmez. İstanbul Avrupa yakası da 2. dereceden 1. dereceye girmiş. İzmir’in Çeşme yarım adası 1. derece gösterilmiş, oysa burası da 1. derece değil. Bodrum riskli alandı ama Bodrum’un bazı kısımları yerleşim için uygundur” dedi.