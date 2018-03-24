Türkiye’de trans ve sığınmacı olmak: Joanna’nın hikâyesi

Joanna, 25 yaşında Tunuslu trans bir sığınmacı kadın... Hikâyesi Türkiye’de trans ve sığınmacı olmanın ne demek olduğuna dikkat çekiyor: Fakirlik, hak ihlali, şiddet, tehdit ve zorunlu fuhuş... Bu haber, Joanna’nın ve ayrımcılığa uğrayan sayısız sığınmacının sesini kitlelere duyurabilmek için...

Joanna, 25 yaşında Tunuslu trans bir sığınmacı kadın...

Joanna’nın hikâyesi ve karşılaştığı zorluklar, Türkiye’de trans ve sığınmacı olmanın ne demek olduğuna mercek tutuyor: Fakirlik, hak ihlali, şiddet, tehdit ve zorunlu fuhuş...

Bu haber, Joanna’nın ve ayrımcılığa uğrayan sayısız sığınmacının sesini kitlelere duyurabilmek için.

'ARTIK UMUDUMU KAYBEDİYORUM'

Joanna, trans olduğu için kendisini tehdit eden aile üyelerinden kurtulmak amacıyla ilk önce Katar’a sığınmış. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile görüşmeleri sonucu kendisine güvende olacağı sözü verilince Katar’dan Türkiye’ye geçmiş. Ancak aradan geçen süreçte, BMMYK sözünü tutmak bir yana, e-posta ve telefonlarına yanıt bile vermiyor.

Joanna 2016’dan beri Amasya’da ve kendisi gibi sığınmacı olan Lübnanlı erkek arkadaşıyla yaşıyor. Buradaki en büyük sorunu, Amasya’da maruz kaldığı şiddet ve tehditler... Daha önce sokak ortasında bir araçtan çıkan iki kişi tarafından dövülen Joanna’ya polisler hiçbir şekilde yardımcı olmamış. Dahası, dövülürken gülerek izlemekle yetinmişler.

Bundan bir süre sonra muhtemelen aynı kişilerce Joanna’nın oturduğu tek göz ev basılıyor. Kapıyı yumruklayıp giremeyince evin camlarını kırıp gidiyorlar. Bu arada Joanna’nın sevgilisinin gözünü yumruklayıp burnunu kırmayı da ihmal etmiyorlar. Joanna saldırganları tanımıyor, ancak aynı mahallede evinin yakınlarında oturduklarını tahmin ediyor.

Bunun üzerine Joanna daha güvenli bir şehre taşınma talebiyle Göçmen Bürosu’na başvuruda bulunmuş. Ancak taşınabilecekleri daha “güvenli” şehir olarak gösterilen yer Kastamonu olunca vazgeçmişler. Yeniden başvuruda bulunmayı düşünüyorlar, ancak kendilerine başvurularının kabul edilmeyeceği söylenmiş. Gerekçe, yerleşmek istediği Eskişehir’de oturan bir akrabası olmaması.

Joanna, “Birçok defa ölümle tehdit edildik. Sadece güvenli bir yere taşınmaya ihtiyacımız var. Acilen yardıma ihtiyacımız var. Burada ölmek istemiyorum. Bu son yardım çığlığım. Artık umudumu kaybediyorum ve intiharı düşünüyorum” diyor.

'YAŞAMAK İÇİN BAŞKA SEÇENEĞİM YOK'

Bir trans sığınmacı olarak Joanna barınmadan sağlığa, çalışmadan adalete en temel haklardan bile yoksun... Düzenli tek geliri BMMYK’nin verdiği aylık 120 liralık yardım parası. Oysa ev sahipleri, kaldıkları çatı arası oda için 300 lira kira istiyor. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) zaman zaman maddi yardımda bulunsa da bu düzenli bir gelir değil ve elbette yeterli olmuyor.

Birçok sığınmacı gibi onlar da ayrımcılıktan mustaripler. Ev sahipleri karşılarında bir trans sığınmacı görünce evlerini onlara kiralamak istemiyor. Buldukları evler ya çok pahalı ya da oturulamayacak kadar kötü durumda oluyor. Joanna, Amasya’ya geldiğinden beri dört defa ev değiştirmek zorunda kalmış.

Joanna’nın bir trans kadın olarak Türkiye’de iş bulması çok zor olduğu gibi sevgilisi de sığınmacı olduğu için ancak düşük ücretli, düzensiz, geçici ve güvencesiz işlere girebiliyor. Bu nedenle kirayı ödeyip karınlarını doyurabilmek için fuhuş yapmak zorunda kalmışlar. Joanna telefonda 20-30 liraya vücudunu satmak zorunda olduğunu anlatırken “Yaşamak için başka seçeneğim yok” diyor.

Joanna her hafta polis merkezine gidip parmak izini vermek zorunda. Seyahat hakkı yok. BMMYK ve SGDD ile durumunu görüşmek için Ankara’ya gitmek istiyor, ama yetkililerden izin alamıyor. Bir defasında gizlice Eskişehir’e gitmiş ancak ilk polis kontrolünde tutuklanıp Amasya’ya geri gönderilmiş.

'KİMSE BİZE YARDIMCI OLMUYOR'

Joanna, Türkiye hükümetinin verdiği para ve gıda yardımından da yararlanamıyor. Söylediğine göre yetkililer resmi belgelerine bakıp “Bekâr bir erkeksin, çalışıp kendin kazan” demişler. Çalışma izni veya güvencesi olmaması bir yana, daha vahimi Joanna’nın trans geçiş sürecini tamamlayamayıp “erkek” kimliğine sahip olması. Tamamlayamamış çünkü bu sağlık hizmetine erişimi yok.

“Burada kimse bize yardımcı olmuyor” diyen Joanna, onlarca iletişime geçme çabasına rağmen BMMYK’den henüz yanıt alamadıklarını söylüyor. SGDD ile görüşmüşler, ama taşınma talepleriyle ilgili yardımcı olunamamış. LGBT derneklerine de mesajlar gönderen Joanna, içlerinden sadece Kaos GL’nin yanıt verdiğini, onların da valilik yasağını gerekçe göstererek reddettiğini belirtiyor.

Joanna’nın isteği diğer tüm translarla ve sığınmacılarla aynı: Yaşamak, güven ve huzur içinde yaşamak ve öldürülmekten korkmamak. Bu karanlık düzenin ve onun neden olduğu küresel mülteci krizinin yoksul emekçi kesimlere sundukları ortada. Ama üstüne bir de transsanız, önünüzdeki kapıların bir bir nasıl yüzünüze kapandığını Joanna’nın örneğinde çok net görüyoruz.

Transların ve sığınmacıların içinde bulunduğu çıkışsız durumun nedeni, kapitalist emperyalist dünya düzeni!