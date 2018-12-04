'Türkiye'de tecavüzden hüküm giyenlerin sayısı 2 yılda 23 katına çıktı'

Avrupa Konseyi'nin hazırladığı rapora göre Türkiye'de tutuklu ve hükümlülerin nüfusa oranının arttığı tespit edilirken, en fazla artışın yaşandığı suçun ise tecavüz olduğu belirtildi.

Avrupa Konseyi, Avrupa'daki cezaevlerinin 2005'ten 2015'a kadar değişimini inceleyen bir rapor yayımladı. Raporun Türkiye bölümünde, tutukluların ve hükümlülerin sayısının 10 yılda büyük artış gösterdiği, tecavüz suçundan hüküm giyenlerin sayısının 2013-2015 döneminde 523'ten 12 bin 253'e çıktığı belirtildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre Avrupa Konseyi, 2015 itibarıyla Türkiye'de nüfusun binde 2,2'sinin cezaevinde olduğunu tespit etti. Türkiye bu oranla, Avrupa'da 47 ülke arasında 6'ncı sırada.

TÜRKİYE'DE TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN NÜFUSA ORANI ARTIYOR

Türkiye'de 2014 itibarıyla cezaevine giren bir kişi ortalama 29,9 ay hapiste kalıyor. Bu, Romanya ve Portekiz'in ardından Avrupa'daki en uzun üçüncü süre. Rapora göre Türkiye'de tutukluların ve hükümlülerin sayısı 2055 yılından bu yana 54 binden 173 bine yükselerek cezaevlerinin mevcut kapasitesinin de üzerine çıktı.

EN FAZLA ARTIŞ TECAVÜZDE

En çok hükümlü sayısının 54 bin kişi ile soygun ve hırsızlık suçundan gerçekleştiğini belirten rapora göre hükümlü sayısında en fazla artışın yaşandığı suç ise tecavüz oldu. 2013'te cezaevinde 523 tecavüz hükümlüsü bulunurken bu sayı 2014'te 4 bin 293'e, 2015'te de 12 bin 253'e çıktı.

Raporda dikkat çeken bir diğer veri ise cezaevlerinde yaşanan ölüm sayısındaki artış. Cezaevlerinde ölüm oranı 2005-2014 arası yüzde 162 arttı.