'Türkiye’de son 10 yılda çocuk istismarı yüzde 700 arttı'

Türkiye’de 200 bine yakın çocuk yaşta zorla evlendirilmiş kız çocuğu bulunuyor ancak dini nikâhlar nedeniyle gerçek sayının bunun çok daha üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Türkiye'de son 10 yılda çocuk istismarının yüzde 700 arttığını söyledi.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, eğitimde cinsiyetçi politikalara değindi. Aydoğan, son 16 yılda müfredat değişiminden, eğitim kurumlarının protokoller eliyle dini yapılara teslim edilmesine, karma eğitim uygulamasının kaldırılmasından, toplumsal cinsiyet eşitliği projelerinin sonlandırılmasına; pek çok sebebin müfredatta yer alan cinsiyetçi politikalara yol açtığını belirtti. Aydoğan, son 10 yılda cinsiyetçi politikaların sonuçlarına değindiği verilerde son 10 yılda çocuk istismarı vakalarının yüzde 700 artarak 300 bini geçtiğini söyledi. Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre, Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan'ın dikkati çektiği son 10 yılın çocuk istismarı verilerinden bazıları şöyle: 2009 Temmuz'unda MEB yönetmelik değişikliğiyle ortaokul ve lise öğrencilerinin nişanlanmasını serbest bıraktı.

2013 yılının eylül ayında evli öğrencilerin açık öğretim lisesine yönlendirilmesi düzenlemesi getirildi. Yani lise çağlarında evliliğin önü açıldı.

2014 yılında 20 bine yakın aile 16 yaşından küçük kızlarını evlendirebilmek için dava açtı. Hükümetin ön açıcı tutumu mahkemelerin evlendirmelere izin veren kararlarını çoğalttı.

2015’in mayıs ayında AYM resmi nikâh kıymadan dini nikâh kıyan imam ve çiftlere ceza verilmesini ortadan kaldırdı.

Türkiye’de son 10 yılda çocuk istismarı vakaları yüzde 700 artarak 300 bini geçti.

Adliyelerdeki dört tecavüz vakasından biri çocuklara yönelik cinsel istismar ile ilgili.

2002 yılında çocuklara yönelik cinsel suçlarla ilgili 4 bin 988 dava açılırken, 2017 itibarıyla dava sayısı 16 bini geçmiş durumda.