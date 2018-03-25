Türkiye yine saat karmaşasıyla uyandı: Şu an saat kaç?

Türkiye güne yine saat karmaşasıyla başladı. Elektronik cihazların otomatik saat ayarları karmaşaya yol açıyor.

Bir süre önce sabit saat uygulamasına geçen Türkiye’de bazı cep telefonları ve bilgisayarlar saatleri yaz saatine alınca saatin kaç olduğuna dair kafalar karıştı. Türkiye bir kez daha sabaha “saat kaç?” sorusuyla uyandı.

Türkiye'de saatler ileri alınmayacak. Yani duvardaki ve kolunuzdaki saatler doğruyu gösteriyor. Türkiye’de sabit saat uygulamasına geçilmesiyle saatlerin ileri ve geri alınması işlemi durduruldu. İki sene önce kış saati uygulamasına geçmeyen Türkiye, kalıcı olarak yaz saati uygulaması yapıyor.

Sosyal medyada saat karmaşasına ilişkin tartışmalar görülüyor.

Şu an saat şu: