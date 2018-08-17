'Türkiye sentetik uyuşturucuyla ölümde Avrupa birincisi'

Herkes için Acil Sağlık Derneği Başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu, Türkiye'nin sentetik uyuşturucuyla ölümde Avrupa birincisi olduğunu, işsizlik arttıkça sorunun büyüdüğünü söyledi.

Avrupa Acil Tıp Birliği Konsey üyesi ve Herkes için Acil Sağlık Derneği (HİASD) Başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu, uyuşturucu maddelere ulaşmanın kolaylaştığını, bağımlılık yaşının 10'lara kadar düştüğünü, sentetik uyuşturucuyla ölümde Türkiye'nin Avrupa'da birinci olduğunu belirtti.

Devletin resmi rakamlarına göre son 10 yılda uyuşturucu madde bağlantılı suçlardan dolayı ceza infaz kurumlarında bulunanların sayısının yüzde 410, madde bağımlılığından kurtulmak için tedavi merkezlerine ayaktan başvuru yapanların sayısının ise yüzde 674 oranında arttığını söyledi.

'UYUŞTURUCU KONUSU GÜNDEME GETİRİLİYOR AMA HALININ ALTINA SÜPÜRÜLÜYOR'

Dr. Ülkümen Rodoplu, Türkiye'de uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili verileri paylaştı.

Uyuşturucu madde konusunun fazla gündeme gelmediğini ancak madde bağımlılığının ülkenin kanayan yaralarından olduğunu söyleyen Dr. Ülkümen Rodoplu, sorunun halının altına süpürüldüğünü ifade etti.

Türkiye'de madde bağımlılığının büyük boyutlara ulaştığını kaydeden Dr. Rodoplu, "Madde kullanan kişi sayısında, hastanelere başvuru oranlarında ciddi bir artış var. Özellikle sentetik uyuşturucu madde, yani bonzai kullanımı ve buna bağlı sorun yaşayan kişilerde ciddi artış var. Ayrıca bağımlılık yaşının çok düştüğünü görüyoruz. 11, 12, 13 hatta 10 yaşında madde bağımlılığı için hastaneye getirilen çocuklar var" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu ve Suç ile Mücadele Dairesi verilerine göre sentetik uyuşturucu kullanımı sonucunda yaşanan ölümlerde Türkiye'nin, Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer aldığına dikkat çeken Dr. Ülkümen Rodoplu, uyuşturucu maddelerin vatandaşa, çocuklara ve gençlere ulaşmasının kolaylaştığını söyledi.

'MADDE BAĞIMLILIĞI GENÇ NÜFUSU TEHDİT EDİYOR'

Devletin resmi rakamlarına göre 2015 yılında 580 kişinin yüksek dozda uyuşturucu kullanımı nedeniyle yaşamını yitirdiğini vurgulayan Dr. Rodoplu şöyle konuştu:

"Sentetik uyuşturucunun en yaygın olarak kullanılanı bonzai. Bunun nedeni, diğerlerinden ucuz olması. Uyuşturucu tacirleri, 'Fakir fukara çocuklar da kullansın' diyor. Bu çok ciddi bir sorun. Resmi rakamlara göre son 10 yılda uyuşturucu madde bağlantılı suçlardan dolayı ceza infaz kurumlarında bulunanların sayısı yüzde 410 arttı. Madde bağımlılığından kurtulmak için tedavi merkezlerine ayaktan başvuru yapanların sayısı son 10 yılda yüzde 674, madde bağımlılığından kurtulmak için yatarak tedavi olanlar yüzde 381 oranında arttı. Yatarak tedavi gören hastaların, maddeyi ilk kullanma yaşına bakınca da dehşet verici bir tablo var. Hastaların yüzde 10.9'u, 15 yaşından küçük. Yüzde 39.2'si 15-19 yaş, yüzde 30.1'i 20-24 yaş arası, yüzde 11.6'sı ise 25-29 yaş arasında. Madde bağımlılığı, Türkiye'de genç nüfusu tehdit ediyor. Geleceğimizi de yok ediyor. Bonzai, ilk kullanımda öldürebiliyor. Son 2 yıldır ilk kullanımda ölenlerin sayısında bir gerileme var. Bu, kullanımın azaldığı anlamına gelmiyor. İnsanlar, hangi dozun öldürücü olduğunu öğrendi."

'İŞSİZLİK ARTTIKÇA SORUN BÜYÜYOR'

Uyuşturucu maddeyi bir kez kullanan kişinin bağımlı olma olasılığının yüzde 50 olduğunu, bunun da insanların hayatları için yazı-tura atmak gibi olduğunu vurgulayan Dr. Ülkümen Rodoplu, şunları söyledi:

"Biz de yaptığımız çalışmalarda, tedavi olmak için hastaneye başvuranlarda özellikle genç yaşlardakilerin yüzde 90'ının işsiz, yüzde 80'inin ise ilkokul terk, ilkokul mezunu olduğunu gördük. İşsizlik ciddi bir sorun. İşsizlik arttıkça bu sorun büyüyor. Ama bireyin işi varsa, bir gelecek umudu varsa, madde bağımlılığına yakalanmıyor. Eğitim arttıkça bağımlılık oranı düşüyor. İşsizlik ve eğitimsizlik temel sorun. Çağdaş dünyaya baktığımız bu sorunun eğitim sayesinde alışabildiğini gördük."