Türkiye Psikiyatri Derneği: Madde bağımlılığı danışmanlığı meslek standartları hukuka aykırı

Türkiye Psikiyatri Derneği, Yeşilay ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında protokol imzalanarak oluşturulan ve Resmi Gazete'de yayımlanan 'Madde Bağımlılığı Danışmanlığına İlişkin Ulusal Mesleki Standartları'na itiraz etti. Standartların ve Ulusal Yeterlilik Taslağı'nın bu haliyle hukuka aykırı olduğunu savunan Türkiye Psikiyatri Derneği, konunun takipçisi olacaklarını duyurdu.

Yeşilay ile Mesleki Yeterlilik Kurumu, bir süredir "madde bağımlılığı danışmanlığı" konusunda bazı standartlar belirlemek ve bu standartları ile yeterlilikleri yasal bir düzenlemeye kavuşturmak için çeşitli çalışmalar yürüttü. Ancak her iki kurum da, Türkiye Psikiyatri Derneği'nden görüş alma gereği duymadı. Dernek, görüş istenmemesine rağmen sorumluluk bilinciyle görüşlerini iletti. Her iki kurum da derneğin görüşlerini dikkate almadı. Hazırlanan “Madde Bağımlılığı Danışmanlığına İlişkin Ulusal Mesleki Standartları” 10 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Duruma tepki gösteren Türkiye Psikiyatri Derneği, bu haliyle "Madde Bağımlılığı Danışmanlığı" meslek standardının ve meslek kriterlerinin belirlenmesinin, bu alandaki hizmetin gereklerine ve hukuka aykırı olduğunu savundu.

Dernek bugün bir açıklama yayımladı.

"Madde bağımlılığı danışmanlığı ile ilgili gelişmeler" başlıklı açıklamanın tamamı şöyle: