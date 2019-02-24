Türkiye Komünist Gençliği Mephisto işçilerini ziyaret etti

Türkiye Komünist Gençliği (TKG) üyeleri dün Beşiktaş Mephisto Kitapevi’nin girişinde direnişlerini sürdüren Mephisto çalışanlarını ziyaret etti.

TKG üyesi gençler, TKP’nin seçim çalışmaları kapsamında yaptıkları çalışmayı bitirdikten sonra, 23 gündür direnen Mephisto direnişçilerini ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında TKG adına söz alan İTÜ öğrencisi Erdem Sokat “patronların her yerde patron” olduklarını belirterek, kültür hayatının bir işletmesi olmasına rağmen Mephisto Kitapevi’nin patronun da bundan azade olmadığını söyledi. Çalışanların öğle yemeği haklarının karşılanmadığı, molaların kötü koşullarda yapılabildiğini belirten Sokat, sözlerini “bütün patronlar aynı, hepsi aynı gemide, bizim gemimiz başka” diyerek bitirdi.