Türkiye Barış Komitesi'nden Filistin çağrısı

Türkiye Barış Komitesi, Filistin'in Birleşmiş Milletler tam üyeliği için bir harekete geçmek için çağrıda bulundu.

Gazeteciler, yazarlar ve birçok aydının imzasını attığı "Filistin'in Birleşmiş Milletler Tam Üyeliği İçin Harekete Geçmenin Zamanıdır" adlı çağrı metninde, Filistin'in son zamanlarda karşılaştığı Kudüs sorunu karşısında uluslar arası yardım girişimlerinin samimiyetsiz olduğu vurgulandı.

Metinde, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, Filistin devletinin Birleşmiş Milletler’e tam üyeliği için harekete geçmeye davet edildi. Aynı şekilde dünyanın her yanındaki barış güçlerini de aynı doğrultuda kendi hükümetlerine baskı yapmaya çağırdı. Barış Komitesi'nin çağrı metni şu şekilde:

''FİLİSTİN’İN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TAM ÜYELİĞİ İÇİN HAREKETE GEÇMENİN ZAMANIDIR

Biz aşağıda imzası bulunan Türkiyeli aydınlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın, tek taraflı olarak İsrail’in başkentini Kudüs olarak ilan etmesini, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu tarafından alınan kararları ve ilgili anlaşmaları yadsıyan, uluslararası hukuka aykırı ve son derece tehlikeli bir oldubitti girişimi olarak reddettiğimizi bildiriyoruz.

Dünyanın en güçlü emperyalist devleti olması, ABD’ye tek taraflı adım atma hakkı ve meşruiyeti vermez. Üstelik bu gayrimeşru adımın provokasyon işlevi göreceği belliydi. Nitekim Filistin toprakları bir kez daha kana bulanıyor. Bizler bu provokasyonu ve ABD ile İsrail’in Birleşmiş Milletler’deki yalnızlıklarını kaba kuvvetle telafi etmeye kalkışmalarını kınıyoruz.

Günümüz koşulları çerçevesinde ulaşılabilecek adil bir çözüm, uluslararası belgelerde temelleri gösterildiği gibi, 4 Haziran 1967 öncesi sınırlar içinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması, Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinin boşaltılması, Filistin’i bölen ve bir hapishaneye çeviren duvarın kaldırılması, 194 sayılı BM kararı uyarınca Filistinli mültecilerin geri dönme hakkının uygulanması, İsrail hapishanelerindeki Filistinli siyasi mahkûm ve tutukluların özgürlüklerinin iadesindedir.

Buna karşılık Filistin halkının yanında olduğunu söyleyen dünya ve bölge güçleri kaçak güreşmeyi tercih etmektedirler. Filistin’in, yukarıda hatırlatılan çerçevede ve tüm haklarıyla egemen bir devlet olarak tanınmasını gündeme getirmeyen “Filistin’le dayanışma” girişimleri samimiyetten uzaktır. Sorunun Kudüs’ün kimin başkenti olduğundan başlatılması ve orada bitirilmesi yetersizdir ve aslında demagojiktir.

Filistin halkının dostları olarak, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini Filistin devletinin Birleşmiş Milletler’e tam üyeliği için harekete geçmeye çağırıyoruz. Dünyanın her yanındaki barış güçlerini de aynı doğrultuda kendi hükümetlerine baskı yapmaya davet ediyoruz.Üstelik bugüne kadar bütün barış görüşmeleri, biri diğerinin işgali altındaki taraflar arasında yürütülmüştür. Böyle bir görüşme masasında ilerleme sağlanması imkânsızdır.

Filistin halkının dostları olarak, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini Filistin devletinin Birleşmiş Milletler’e tam üyeliği için harekete geçmeye çağırıyoruz. Dünyanın her yanındaki barış güçlerini de aynı doğrultuda kendi hükümetlerine baskı yapmaya davet ediyoruz.''