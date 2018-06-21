Turkcell'in dergilik uygulamasında çocuklara tarikat propagandası

GSM operatörü Turkcell'in akıllı telefon ve tabletlere yüklenebilen dergilik uygulaması içerisinde, Nakşibendi tarikatına bağlı Erenköy cemaati tarafından yayımlanan Altınoluk dergisinin çocuklara din propagandası yapan Altın Çocuk adlı ekinin de yer alması dikkat çekti.

GSM operatörü Turkcell'in akıllı telefon ve tabletlere yüklenebilen dergilik uygulaması içerisinde, Nakşibendi tarikatına bağlı Erenköy cemaati tarafından yayımlanan Altınoluk dergisinin küçük çocuklara din propagandası yapan ekinin de yer alması dikkat çekti.

Musa Topbaş tarafından organize edilen Erenköy cemaatinin İstanbul kolu tarafından 1986'dan beri çıkarılan Altınoluk dergisinin çocuk eki Altın Çocuk, Turkcell'in dergilik uygulamasında da kendine yer buldu.

Altınoluk, siyasi islamcı bir çizgide Türkçe içerikle yayın yapan bir dergi. Dergiye göre islami bir toplumu yöneten devlet, Kuran ile Muhammed'i esas alan hükümlerle yönetilmeli.

Turkcell'in dergilik uygulaması içerisinde de yayınlanan Altınoluk dergisinin Altın Çocuk ekinde, ilk öğretim çağındaki çocuklara din propagandası yapılıyor.

Dergiden bazı sayfalar şöyle: