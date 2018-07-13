Türk Telekom'dan 15 Temmuz tarifesi

Türk Telekom, 15 Temmuz'da internet kullanımının ücretsiz olacağını duyurdu.

Türk Telekom, müşterilerine gönderdiği mesajda 15 Temmuz'da internet paketinin evde ve cepte ücretsiz olacağını duyurdu.

Türk Telekom'un kampanyası tüm mobil abonelere her yöne 1000 dakika şebeke içi sınırsız konuşma, 1 GB bedava internet ve 5000 SMS sağlıyor.Aynı zamanda ev ve iş telefonlarında gün boyunca şehir içi şehirler arası dakika sınırı olmadan arama yapılabilecek.

Ankesörlü telefonlar,telefon ve kredi kartı arama, ev ve iş yerini aramak ücretsizken GSM aranıyorsa görüşmenin de ilk iki dakikası ücretsiz olacak.

15 temmuzda evde internet kullanımlarında AKN-AKK (adil kullanım noktası/kotası) dahil edilmeyecek.