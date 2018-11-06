Türk Medeni Hukuku profesörü Rona Serozan yaşamını yitirdi

Türk Medeni Hukuku profesörü ve avukat Rona Serozan yaşamını yitirdi. Marx ile Engels’in devlet ve hukuk değerlendirmelerini içeren yazılarını çevirip derleyen Serozan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı'nda 42 yıl görev yapmıştı.

Türk Medeni Hukuku profesörü ve avukat Rona Serozan yaşamını yitirdi.

Serozan için 8 Kasım 2018 Perşembe günü İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi merkez binasında saat 11.00’de bir tören düzenlenecek. Serozan’ın cenazesi, daha sonra Bebek Camisi’ne getirilecek ve buradaki törenin ardından toprağa verilecek.

KİMDİR?

1964'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Doktorasını Tübingen Üniversitesinde yaparak 1967'de mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk kürsüsünde asistan olarak göreve başladı. 1974'te doçent, 1991'de profesör oldu. 12 Eylül döneminde 1402 sayılı kanunla yapılan öğretim üyesi kıyımında görevinden alınan hukukçular arasında yer aldı. 2009'da emekli olarak İstanbul Üniversitesinden ayrıldı.

İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık da yapan ve sosyalist görüşleriyle tanınan Serozan'ın Medeni Hukuk, Karşılaştırmalı Hukuk ve Borçlar Hukuku alanında yayımlanmış birçok eseri bulunuyor.

Serozan ayrıca Marx ile Engels'in hukuk ve devlet üzerine farklı eserlerde yayımladıkları değerlendirmeleri hem çevirdi hem derledi, "Devlet ve Hukuk" adıyla kitaplaştırdı.