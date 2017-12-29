Türk-İş: Beklentimizin altında

Asgari ücret kararının ardından açıklama yapan Türk-İş temsilcisi, belirlenen mektara muhalefet ettiklerini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun 2018 asgari ücreti miktarını açıklamasının ardından konuşan Türk-İş temsilcisi Nazmi Irgat "Türk-İş olarak TÜİK'in açıkladığı 1893 rakamını ifade ettik. Anayasamızın belirlediği esaslar ve yönetmelikler doğrultusunda bir işçinin bir günlük maliyetinin objektif kriterler esas alınarak belirleneceğini düşünüyoruz. Bu yüzden de TÜİK'in rakamını duyurduk. Rakamsal olarak beklentimizi karşılamadığı için muhalefet ediyoruz. Kamuoyuna saygılarımızı sunuyoruz." diyerek asgari ücrete tepki gösterdiklerini belirtti.