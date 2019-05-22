Turhal Çocuk Evleri Sitesi'ndeki şiddete karşı 33 imzalı ortak açıklama

Aralarında koruyucu aile dernekleri, barolar, dernekler ve vaıkfların bulunduğu 33 kitle örgütü, Tokat'taki Turhal Cumhuriyet Çocuk Evleri Sitesi'nde yaşanan ve dava konusu olan fiziksel ve psikolojik şiddet konusunda ortak bir açıklama yayımladı.

Denizli, İzmir, Bursa, Samsun, İstanbul, Kütahya, Kahramanmaraş Koruyucu Aile Dernekleri ile bazı barolar, dernekler ve vakıflar, Turhal Cumhuriyet Çocuk Evleri Sitesi'nde yaşanan ve dava konusu olan çocuklara yönelik fiziksel ve psikolojik şiddete tepki gösterdi.

Geçen hafta Zile Ağır Ceza Mahkemesinde davası görülen 4-12 yaş aralığındaki 26 çocuğa yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet olayına tepkiler büyüyor.

33 meslek kuruluşu, dernek ve kitle örgütünü ortak imzasıyla yayımlanan açıklamada, "Derneklerimiz, baroların çocuk hakları merkezleri, çocuk alanında çalışan uzmanlar bu davanın takipçisidirler" denildi.

'BU DAVANIN TAKİPÇİSİYİZ'

Açıklamanın tamamı şöyle:

En son Tokat Turhal’da kurum bakımında-koruma altındaki çocuklarayönelik şiddet ve istismar nedeni ile başlayan soruşturmaya ilişkin haberdeki iddialar tüm çocuk dostlarının yüreğini kanatmıştır.

Kapalı ve denetimden uzak kurum ve oluşumların, çocuklara yönelik şiddet üretme potansiyelini yükselttiğini kamuoyunun dikkatine sunarız. Biz aşağıda imzası olan çocuk dostu sivil toplum örgütleri, koruma altında olan çocuklarımız için bir bakım modeli olarak uygulanan Çocuk Evleri ve Sevgi Evleri adı altında faaliyet gösteren kurumların personel alım yöntemlerinin, oluşum ve işleyişe esas özelliklerinin şeffaf, liyakate dayalı ve sürekli denetlenebilir olması gerektiğine inanıyoruz. Bakım sorumluluğunun yerine getirilmesinde kurulan sistemlerin denetime açık olmasının sağlanması talebimizdir.

Çocuğun sevgi, saygı, değer görmediği hiçbir bakım modeli onaylanamaz.

Özel bir ilgi ve sevgi ile büyütülmesi gereken koruma altındaki çocuklarımıza yaşatılan yeni travmalar çocuklarımızın ruhlarını öldürmektedir. Derneklerimiz, baroların çocuk hakları merkezleri, çocuk alanında çalışan uzmanlar bu davanın takipçisidirler…

Çocuk hakları alanında çalışan sivil toplum örgütleri başta olmak üzere, tüm çocuk dostlarının topluma ve kurumlarımıza çağrısıdır; çocukların yardım isteyebilecekleri, destek bulabilecekleri ve asla çaresiz kalmayacağı bir dünyayı elbirliği ile inşa edelim.

Çocukluk yarına ertelenemez.

Toplumu saran şiddete dur diyelim.