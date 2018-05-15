'Türban dinsel simge, avukat duruşmada takamaz' diyen hakime ceza

Ankara 1. Aile Mahkemesi'nde 6 Haziran 2013'te bir boşanma davasına türbanla giren avukat Zübeyde Kamalak'ı "Türban dinsel simge, avukatlar duruşmada takamazlar" diyerek salona almayan hakim Mustafa Karadağ'a ceza verildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu, geçen yıl mesleği bırakan hakim Karadağ'a maaş kesme cezası verdi.

Ankara 1. Aile Mahkemesi'nde beş yıl önce yaşanan "türbanlı avukat" tartışması nedeniyle, mahkemenin hakimi Mustafa Karadağ'a maaş kesme cezası verildi.

'TÜRBAN DİNSEL SİMGEDİR' DEMİŞTİ, CEZALANDIRILDI

6 Haziran 2013'te Ankara 1. Aile Mahkemesi'nde bir boşanma davasına türbanla giren Saadet Partisi'nin eski genel başkanı Mustafa Kamalak'ın eşi avukat Zübeyde Kamalak, hakim Mustafa Karadağ tarafından duruşmaya alınmadı. Karadağ, "Türban dinsel bir simgedir. Bu AİHM kararıdır, Türkiye'yi bağlar. Dinsel simgeyle duruşmaya girilemez. Türkiye, hukukun üstünlüğüne dayalı laik, demokratik bir Cumhuriyettir" diyerek, türbanlı avukatın duruşmaya girmesini reddetti.

Yargıçlar Sendikası Başkanı da olan Mustafa Karadağ hakkında, şikayet üzerine dönemin Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) soruşturma başlattı. Önce kınama cezası verilen Karadağ, bu cezaya itiraz etti. Sürecin sonunda HSYK'nin yerine ihdas edilen Hakimler Savcılar Kurulu (HSK), Karadağ'a bir alt ceza olan maaş kesme cezası uyguladı. Karadağ, dün 900 küsur liralık cezayı ödedi.

KARADAĞ CEZAYI TWİTTER'DAN DUYURDU

Yaşanan bu olayı kişisel Twitter hesabından duyuran eski hakim Mustafa Karadağ, "Bugün Türkiye, hukukun üstünlüğüne dayalı laik, demokratik bir Cumhuriyettir dediğim için HSYK (HSK) tarafından verilen aylıktan kesme cezasını ödedim. Laikliği savunanlara ceza, laiklik karşıtı iktidarla ittifak yapanlara nema" dedi.

Bugün Türkiye, hukukun üstünlüğüne dayalı laik, demokratik bir Cumhuriyettir dediğim için HSYK (HSK) tarafından verilen aylıktan kesme cezasını ödedim.

Laikliği savunanlara ceza, laiklik karşıtı iktidarla ittifak yapanlara nema. — Mustafa Karadag (@Mustafa05102049) 14 Mayıs 2018

URFA'YA SÜRÜLMÜŞTÜ

Hakim Mustafa Karadağ, geçen yıl da HSK tarafından Ankara'dan Urfa'ya sürülmüştü. Bunun üzerine mesleği bırakarak avukatlığıa başlayan Karadağ, soL'a verdiği röportajda, "Mücadele sadece yargıç iken yapılmıyor, aksine dışarıda daha etkin bir mücadele ortamı mevcut" diyerek mücadeleye devam edeceğini belirtmişti.