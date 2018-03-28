Tunca ve Meriç nehirlerinin debisindeki artış sürüyor

Edirne'de Tunca ve Meriç nehirlerinin debisindeki artış devam ediyor.

DSİ'nin son ölçümlerine göre, Tunca Nehri sabahtan bu yana 70 metreküp/saniye artışla 299 metreküp/saniye, Meriç Nehri'de 299 metreküp/saniye yükselişle 1299 metreküp/saniye seviyesine ulaştı.

Tunca Nehri'nin, debinin yükselmesi nedeniyle İki Köprüarası mevkisinde yatağından çıkmak üzere olduğu görüldü.

Meriç Nehri'nin debisindeki yükseliş de sürüyor. Nehir kenarındaki Protokolevi işletmesinin nehre yakın bahçe kısmının bir bölümüne su girmiş durumda.

Bosnaköy'e giden yol ise debinin yükselişi nedeniyle Karaağaç'tan gelişte trafiğe kapalı tutuluyor. Bölge sakinleri de nehir kenarında debinin yükselmesini takip ediyor.