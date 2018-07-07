Tüm Öğretim Elemanları Derneği: Botanik Bahçesi’ne dokunma

TÜMÖD İstanbul Şubesi, Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilen İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi’ne ilişkin bir açıklama yaptı: Taşınması gereken Botanik Bahçesi değil, İstanbul İl Müftülüğü.

Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD) İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu adına Prof. Dr. Lale Afrasyap tarafından bir açıklama yapıldı. “İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik Bahçesi’ne dokunma” başlıklı açıklamada 1935 yılında kurulan bahçenin 1995 yılında Sit alanı ilan edildiği belirtilerek “Tarihin yeniden canlandırılması, 87 yıllık tarih yıkılarak ve Prof. Dr. Alfred Heilbornn’ün vasiyeti yok sayılarak yapılamaz” denildi.

İÜ ESKİ REKTÖRÜ YUNUS SÖYLET VERDİ

Osmanlı döneminde Botanik Bahçesi’nin yerinde Şeyhülislamlık bulunduğu gerekçesiyle alan Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmişti. Açıklamada Botanik Bahçesi’nin 1933 yılında gerçekleşen Üniversite Reformu sonrasında Mustafa Kemal Atatürk’ün davetiyle, Almanya’da Nazi iktidarından kaçıp Türkiye’ye gelen Prof. Dr. Alfred Heilbornn ve Prof. Dr. Leo Brauner tarafından 1935 yılında, 14,9 milyon metrekarelik bir alanda kurulduğu belirtildi. 1995 yılından itibaren Sit alanı olan Botanik Bahçesi’nin 2014 yılında dönemin İstanbul Üniversitesi Rektörü Yunus Söylet tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edildiğine dikkat çekildi.

Botanik Bahçesi’nde Uluslararası Botanik Bahçeleri’ne kayıtlı seralar olduğu vurgulanan açıklamada yaşayan fosil bitkiler, Türkiye’nin ilk herbaryumu (kurutulmuş bitkilerin sınıflandırılmış kütüphanesi), 40 bine yakın bitki kayıtları mevcut, üçbini aşkın canlı bitki türü bulunduğu da vurgulandı.

BOTANİK BAHÇESİ’NİN ‘TAŞINMASI’ İMKANSIZ

Açıklamada Botanik Bahçesi’nin “taşınması”nın imkansız olduğu, mevcut bitkilerin zarar göreceği belirtilerek “Şüphesizdir ki İstanbul İl Müftülüğü’nün bu alana ihtiyacı yoktur. Varsa dahi, taşınması gereken Botanik Bahçesi değil, İstanbul İl Müftülüğü olmalıdır” ifadelerine yer verildi.

‘TAHSİS İPTAL EDİLSİN’

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Botanik Bahçesi’nin Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmesi işlemini iptal etmeye çağrılırken, İstanbul Üniversitesi öğrencileri, akademisyenleri de bilime, eğitim-öğretime sahip çıkmaya davet edildi.

Açıklama şu ifadelere de yer verildi:

“Tarihin yeniden canlandırılması, 87 yıllık tarih yıkılarak ve Prof. Dr. Alfred Heilbornn’ün vasiyeti yok sayılarak yapılamaz.”