Tüketici Hakem Heyeti sayısı düşecek

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile 1 Ağustos 2018 tarihi itibariyle Tüketici Hakem Heyeti sayısı 1011'den 211'e düşürülecek.

Tüketicilerin mahkeme olmadan hak aramalarına yardımcı olan Hakem Heyeti sayısı 1011'den 211'e indirilecek. Konu ile ilgili bir genelge çıkarılacak.

Cumhuriyet'in haberine göre yapılan değişikliğe tepki gösteren TükoDer Genel Sekreteri avukat Onur Cingil, tüketici hakları ile ilgili yapılan her türlü değişiklik aslında toplumun tümünü etkilediğini vurgulayarak, " Ticaret Bakanlığı tarafından Tüketici Hakem Heyetlerinin sayıları indirilerek yüzlerce Hakem Heyeti bir anda, bir günde kapatılmak istenmekte. Buna göre, 81 ilde ve 921 ilçede bulunan, 81 Milyon tüketicinin yani halkın tümünün yaşadığı hak ihlallerini çözüme kavuşturmak adına faaliyet gösteren 1011 Hakem Heyeti, daha fazla hak ihlalini daha hızlı bir şekilde çözmek için sayıca arttırılacağına, 1 Ağustos 2018 tarihi itibariyle sayıca azaltılarak sadece 211 olarak belirlendi. Yani 81 Milyon tüketici olan bir ülkede, her hakem heyetine 384.000 tüketici düşecektir! Vatandaşlar kendi ilçelerindeki kapatılan Hakem Heyetleri sebebiyle bir hakem heyetine ulaşabilmek için 100'lerce Km yol kat etmek zorunda kalacak. Bunu yapmak için maddi imkan ve zaman bulamayan vatandaşlarımız da hakkını aramaktan vazgeçecektir. İstenilen de anlaşılan budur. Bu halkın hak arama özgürlüğüne aykırı bir durumdur, kabul edilemez! Bu karardan derhal geri adım atılmalıdır, aksi halde bu konuda gerekli hukuki girişimlerde tarafımızdan bulunulacaktır." diye konuştu.