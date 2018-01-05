Tugay komutanlığına IŞİD operasyonu: 1 asker tutuklandı

Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına bağlı Albay Arif Seyhun Kışlasına bir ay önce temel eğitimini almak üzere teslim olan ve kimliği açıklanmayan asker, IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen asker tutuklandı.

Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına bağlı Arif Seyhun Kışlasına bir ay önce katılan, ismi açıklanmayan bir askerin IŞİD üyesi olduğu iddia edildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğünce, erlere yönelik kimlik sorgulanmasında, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen asker hakkında, IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Geçen yıl 16 Aralık'ta gözaltına alındığı öğrenilen asker, sevk edildiği adliyede tutuklandı. İsmi açıklanmayan asker hakkında, IŞİD'in canlı bombacısı olduğu şüphesiyle yakalama çıkarıldığı öğrenildi.