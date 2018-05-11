Tüccar belediyecilik: Elektrik kesintisi yüzünden kart basamayan yolcuları İZBAN'a almadılar

İzmir'in kent içi hafif raylı banliyö sistemi İZBAN'ı 'tüccar mantığıyla' işleten yönetim, Şirinyer civarında elektrik kesintisinden dolayı kart basamayan yolcuları trene bindirmedi.

İzmir'de geçen şubat ayında "kademeli ücretlendirme yoluyla gizli ve fahiş zam" protestolarına sahne olan İZBAN'da bugün de başka bir skandal yaşandı.

Kenti kuzey-güney hattında birbirine bağlayan hafif raylı banliyö sistemi İZBAN'ın Şirinyer istasyonunda bugün öğleden sonra elektrikler kesildi. Trenler çalışmasına rağmen, elektrik kesintisi nedeniyle kart basma makineleri çalışmadı. Görevliler elektrik kesintisinden dolayı kart basamayan yolcuları trene almadı. Yalnızca ücretsiz kart sahibi olan yolcular içeri alındı. Yüzlerce yolcu, elektrik kesintisi bahane edilerek istasyonda bekletildi.

Yurttaşlar, İZBAN'ın kamusal bir hizmet olarak değil "tüccar mantığıyla" işletildiğini vurgulayarak tepkilerini dile getirdiler.

KART BASAMAYANLARI SAYARAK TRENE ALDILAR

Tepkilerin yoğunlaşması ve elektrikleri gelmemesi nedeniyle daha sonra yurttaşlar "sayılarak" trene alınmaya başlandı.