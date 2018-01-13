TSK'den, Afrin'deki PYD mevzilerine top atışı!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Oğulpınar sınır karakolundan Afrin'deki PYD mevzilerine yönelik aralıklarla top atışları yapıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Oğulpınar sınır karakolu mevkinden TSK unsurlarınca Afrin'deki PYD mevzilerine yönelik aralıklarla top atışları yapıldı.

Öğleden sonra peş peşe gerçekleşen atış sesleri, Reyhanlı ilçe merkezi ve Cilvegözü sınır kapısından da duyuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün öğlen saatlerinde yaptığı açıklamada "Afrin'deki teröristler teslim olmazsa orayı da başlarına yıkacağız. Münbiç'te bize verilen sözler tutulmazsa kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" demişti.

Erdoğan'ın açıklamasından hemen sonra, sınırdan top sesleri duyulmaya başladı.