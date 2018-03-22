TSK'de 1800 itirafçı asker görevden uzaklaştırıldı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 'TSK'da FETÖ ile mücadele kapsamında bin 800 civarında 'itirafçı' adı altında savcılığa beyanda bulunanlar görevden uzaklaştırılmıştır' dedi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TSK'den bin 800 askerin uzaklaştırıldığını açıkladı.

"Bin 800 civarında 'itirafçı' adı altında savcılığa beyanda bulunanlar geçici görevle uzaklaştırılmıştır" diyen Canikli, "Gerçekten itirafçılık sisteminden faydalanmak istiyorlarsa onun gereğini yapmaları gerekiyor. Yani örgütün deşifre edilmesi, kripto unsurlarının deşifre edilmesi için bildiklerini gerçek anlamda anlatmaları gerekiyor. Mevzuatımıza göre ancak bu şekilde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanılabilir. Artık terör örgütünün size verebileceği bir şey yok. Gelin Türk adaletine, Türk milletine teslim olun, örgütün tamamen gizli kalmış unsurlarının da açığa çıkartılması için bildiklerinizi anlatın ve bu milletin bu belasını tepeden tırnağa ortadan kaldıralım, temizleyelim" ifadelerini kullandı.