TRT-2 tekrar açılıyor

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT'nin kültür ve sanat üzerine yayın yapan kanalı TRT-2'nin tekrar açılacağını duyurdu. Eren, absürt olarak nitelediği komediler ile popüler olmayan içerikleri bu kanalda değerlendireceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın liseden sınıf arkadaşı olan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen KYK Geleneksel 3. Tematik Kış Sinema Kampı'nın açılış dersini verdi.

'GENÇLER TELEVİZYON SEYRETMİYOR, KANAL KURMANIN ANLAMI YOK'

Gençlerin televizyon seyretmediğini, bu nedenle onlara yönelik televizyon kanalı kurmanın bir anlamı olmadığını ifade eden Eren, gençlere yönelik içerik üretiminin tartışılması gerektiğini belirtti.

'GENÇLERE ÇOK GÜZEL İÇERİK ÜRETMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Eren, "Şimdi müjdesini vereyim, nasip olursa tekrar TRT-2'yi yani TRT kültür sanat kanalını açıyoruz. Burada gençlere yönelik çok güzel içerikler üretmeyi hedefliyoruz. Ana mecrasında olmayan ancak gençlerin ilgi duyduğu birçok içeriği bu kanalda yayınlamayı düşünüyoruz. Gençlik kanalı, televizyon kanalı olarak tartışmalı bir konu. Çünkü bu konuda kurulan televizyon kanalları bugüne kadar başarılı olmamış, televizyon seyretmedikleri için. Gençlere yönelik içeriği tanımlamak lazım, örneğin absürt komediler, daha popüler olmayan içerikleri TRT-2 kanalı kapsamında değerlendirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN MUHATAP OLDUĞU ÜLKELER RUSYA, ABD, ÇİN'

Eren, şöyle konuştu:

"16 tane radyomuz var. Yurtdışına 33 farklı yayın yapan radyo kanallarımız var. Şimdi Türkiye'nin muhatap olduğu ülkeler, Amerika, Rusya, Çin. Türkiye artık farklı bir ligde. Farklı ligde olan ülkenin uluslararası ve ulusal taşıyıcısı, bunun kültürünü aktarıcısı TRT'dir. TRT ne benimle ne de başkasıyla alakalıdır. TRT Belgesel ile ilgili o kadar güzel işler oldu ki. 2018 Eylül'ünden itibaren relansman yapacağımız TRT Belgesel kanalını, uluslararası isim hakkı vererek, diğer ülkelere de bunu yayınlayan bir kanal haline getirmeyi hedefliyoruz. Artık tek başına Türkiye'de yayın yapan, bir tane dizi çeken, bir tane film çeken TRT değil, dünyada Türk Hava Yolları Türkiye'yi nasıl temsil ediyorsa, ilk uluslararası milli markamız ise TRT'nin de böyle bir marka olabilmesi için sizlerin desteği şart."