Trenin önüne itilen küçük çocuk hayatını kaybetti

Almanya'nın Frankfurt merkez tren garında meydana gelen olayda, bir adam, anne ve oğlunu hızlı trenin önüne itti. Olay sonucunda küçük çocuk hayatını kaybetti.

Almanya’nın Frankfurt şehrindeki merkez tren istasyonunda, yerel saatle 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, kimliği paylaşılmayan bir adamın, yedinci peronda 40 yaşında bir anne ve 8 yaşındaki çocuğunu raylara ittiği belirtildi.

Olayda, 8 yaşındaki çocuk trenin altında kalarak hayatını kaybetti.

Yerel medya, rayların üzerine itilen annenin kendisini son anda kurtardığını ancak çocuğunu kurtaramadığını duyurdu.

Aynı peronda bekleyen diğer yolcuların tanıklığı ile polisler, çok geçmeden anne ve oğlunu tren rayına iten şüpheliyi, tren garı içerisinde yakaladı.