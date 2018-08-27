Transfobik saldırı sonucu ölen Esra Ateş anıldı

Transfobik saldırı sonucu ölen Esra Ateş, bugün katledildiği yerde anıldı.

Transfobik saldırı sonucu canından olan trans kadın Esra Ateş, bugün gerçekleştirilen basın açıklaması ile katledildiği yerde anıldı.

Okunan basın açıklaması ve yapılan konuşmalarda, transfobik şiddet protesto edildi ve devletin bu şiddetteki payı vurgulandı, mücadeleye devam edileceğinin altı çizildi.

Uzun yıllardır sürekli hale gelen ve geniş kesimlerin gündemine giren trans kadın cinayetlerinin bilinen son örneği geçtiğimiz Cumartesi sabah saatlerinde İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleşmiş, ikamet ettiği konutun önünde boğazı kesilerek canice katledilen Esra Ateş'in katil zanlısının ise basına yansıyan ilk ifadesinde transfobik ifadeleri dikkat çekmişti.