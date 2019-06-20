Trans kadın Defne, boğazı kesilerek öldürüldü

Afyonkarahisar’da yaşayan trans kadın Defne, evine gelen bir erkek tarafından boğazı kesilerek katledildi.

Afyon’da yaşayan trans kadın Defne, 16 Haziran günü akşam 17.00 sularında eve gelen bir erkek tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Defne, 16 Haziran tarihinde akşamüstü saatlerinde boğazı ve vücudunun belirli yerlerinden bıçak darbesi almış şekilde arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu. Yakın arkadaşı trans aktivist Bihter Karal olayı sosyal medyada kamuoyuna duyurdu. Karal, Defne’ye ulaşamayan arkadaşlarının bir süre sonra eve gidip trans kadının cansız bedenine ulaştığını; binaya giriş yapan yabancı uyruklu bir erkeğin evden trans kadının telefon ve bilgisayarlarını çalıp kaçtığını güvenlik kameralarından tespit edildiğini anlattı,



Trans kadının cansız bedeni banyoda bulunurken, katilin Defne’nin cansız bedenini banyoya kilitleyip kaçtığı öğrenildi.

Trans aktivistin sosyal medya hesapları üzerinden verdiği bilgiye göre katil gece 02.00 saatlerinde eşine olayı itiraf etmesinin ardından yakalanarak tutuklandı.