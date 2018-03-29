Tramvayda cinsel saldırıya 15 yıl hapis istemi

İstanbul’da Ahmet Faruk A. (17) isimli çocuk, tramvayda 39 yaşındaki Ramazan E.’nin cinsel tacizine uğradı. Gözaltına alınan zanlıya 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Lise son sınıf öğrencisi Ahmet Faruk A., okula gitmek için sabah saatlerinde İstanbul'da Topkapı'dan tramvaya bindi. Şüpheli 39 yaşındaki Ramazan E. yolculuk esnasında Ahmet Faruk A.'ya cinsel tacizde bulundu.

Gencin tepki göstermesi üzerine görevlilerce olaya müdahale edildi. Emniyete teslim edilen şüpheli işlemlerin ardından savcılığa gönderildi. Savcılıkça sorgusu alınan Ramazan E., mağdura karşı bir eyleminin olmadığını, hatta tramvayda mağdura yaklaşmadığını, mağdurun aniden kendisine bağırmaya başladığını ve bunun üzerine görevlilerin geldiğini ileri sürerek suçlamaları reddetti.

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli hakkında "Çocuğun cinsel istismarı" suçu kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek