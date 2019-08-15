Tramvay yolundan giden polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 7 yaralı

İstanbul Fatih’te Pazartekke tramvay istasyonunda karşı yola geçmek isteyen bir otomobille tramvay yolundan giden bir polis minibüsü çarpıştı. Kazada 1’i çocuk 7 kişi yaralandı.
Perşembe, 15 Ağustos 2019 22:37

İstanbul Fatih’te çevik kuvvet polislerini taşıyan bir minibüsle bir otomobil Pazartekke tramvay durağında çarpıştı. Kazada 1’i çocuk 7 kişi yaralandı.

Polis minibüsünün tramvay yolunu kullanarak Zeytinburnu yönüne gittiği, bu sırada Topkapı Caddesi’nden karşı yöne geçmek isteyen otomobille çarpıştığı belirtildi.

Kazada otomobilde bulunan 1’i çocuk 6 kişi ile minibüste bulunan 1 polisin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından tramvay seferleri bir süre yapılamazken, araçların yoldan çekilmesinin ardından seferler normale döndü.