Trabzon'daki kazanın nedenine ilişkin dikkat çeken açıklama

"Hava genelde yağışlı ve bulutlu. Arka rüzgâr veya kuvvetli yan rüzgârda inmek zorunda kalınıyor. Pist kısa. Çevresinde koruyucu alan yok, uçak gemisi gibi pist. Pistin uzatılması ve eninin genişletilmesi lazım."

Trabzon'da Pegasus Hava Yolları'na ait bir uçağın iniş sırasında pist dışına çıkmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan soruşturmada pilotlar ve kabin ekibinin ifadesi alındı. Kaptan pilot ve yardımcı pilotun, ‘sağ yöne manevra yapacakları sırada sağ motorun aniden hız aldığını ve uçağın sola savrulduğunu’ söyledikleri belirtildi.

Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan ve Enis Yıldırım'ın haberine göre isminin açıklanmasını istemeyen ve Trabzon’a birçok uçuş yapan tecrübeli pilot, bu ifadelere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Reverse (ters itme), uçağı durdurmaya yarayan, motoru tersine işleten durdurucu güçtür. New York’ta da THY uçağı pistten çıkmıştı. Onda kaptan yanlışlıkla reverse kapatacağım diye gaz kolunu tam ileri itmişti. Bu da öyle olmuş olabilir. Tam ileriye itildiği zaman uçak fırlar ve kayar. Çalışmayan veya daha az çalışan motor tarafına çeker. Hiçbir motor kendi kendine gaz açmaz. Reverse arızası da olabilir. Reverse kapatırken gazı full açmış da olabilirler.” Trabzon Havalimanı’nın tehlikeli havalimanlarından olduğunu söyleyen pilot, “Hava genelde yağışlı ve bulutlu. Arka rüzgâr veya kuvvetli yan rüzgârda inmek zorunda kalınıyor. Pist kısa. Çevresinde koruyucu alan yok, uçak gemisi gibi pist. Pistin uzatılması ve eninin genişletilmesi lazım” dedi.