Trabzon'da doğal sit alanına viyadük

Karadeniz Sahil Yolu'nda yapılan Kanuni Bulvarı Projesi doğal sit alanını kapsıyor. Çevre Mühendisleri Odası'ndan Vildan Özmen 'Bir sit alanı içinde viyadük yapıyorlar. Trabzon’da ucube diye adlandırdığımız çok fazla yapı var ama bu viyadük bunların en büyüğüdür' dedi.

Karadeniz Sahil Yolu’nun Yıldızlı mevkisinden başlayarak Trabzon Maçka yolu Gözalan mevkisinde sona erecek olan Kanuni Bulvarı Projesi doğal sit alanını kapsadığı için tepkilere neden oldu. Yetkililer tarafından Boztepe sırtlarında inşaatı devam eden tünelin yaklaşık 70 metre yüksekliğinde viyadükle bağlanacağı ve kentin batı ile doğu yönüne de ulaşım ağı sağlanacağı bildirildi.

Cumhuriyet'ten Kübra Köklü'nün haberine göre; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMOBB) Çevre Mühendisleri Odası Genel Merkezi Yöneticisi Vildan Özmen, Kanuni Bulvarı Projesi’nin yapımına başlanılana kadar mühendislere gösterilmediğini vurgulayarak “Bir sit alanı içinde viyadük yapıyorlar. Sit alanına yapılmak istenilen viyadük ucube, beton yığınıdır. Viyadük doğanın ve şehrin siluetini bozacak. Yapılması halinde görsel olarak çok büyük kirlilik yaratacak. Tünellerin yapımını gören yurttaşlar tepki gösteriyor. Tüneli de viyadüğü de istemiyor. Yapımına başlanılana kadar projeyi biz mühendislere hiç göstermediler. O yüzden yurttaşlar tepki göstermekte geç kaldı. Projeler gösterilmiyor, gizli yapılıyor. Trabzon’da ucube diye adlandırdığımız çok fazla yapı var ama bu viyadük bunların en büyüğüdür” değerlendirmesini yaptı.

İYİP Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ise, Boztepe’nin bitki örtüsünü tahrip edecek viyadüğün yapımından vazgeçilmesi için iktidara ve yetkililere çağrıda bulundu.