Trabzon'da 4 bin yıllık yeraltı şehri bulundu

Trabzon'da kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı alanda 4 bin yıllık yeraltı şehri bulundu.

Trabzon Ortahisar’da kentsel dönüşüm projesi sırasında 4 bin yıllık yeraltı şehri keşfedildi.

Geçtiğimiz hafta Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi'nde bir dehliz bulundu. Kentsel dönüşüm projesi askıya alınırken, İl Kültür Müdürlüğü çalışma başlattı.

Tarihi kalıntıların "Kayıp imparatorluk" diye adlandırılan Komnenos Krallığı'na ait olduğu iddia edildi.

Ortahisar'ın altında birçok tünelin ve yer altı şehirlerinin kalıntısının tespit edildiği ve bir dehlizde yaklaşık 30 metrelik kazı yapıldığı öğrenildi.