Trabzon Havalimanı'na yapılacak seferler aniden iptal edildi

Trabzon Havalimanı'na yapılacak seferler yolculara açıklama yapılmadan aniden iptal edildi. Seferlerin iptali sonrasında mağdur olan yolcular ile görevliler birbirlerine girdi. Yolcular bagajlarını almaya çalışıyor.

Trabzon Havalimanı'na yapılacak seferler yolculara açıklama yapılmadan aniden iptal edildi. Yapılan rötarların ardından Trabzon'a yapılacak seferlerin iptal edilmesi, havalimanında gerginliğe sebep oldu.

Seferlerin iptali sonrasında mağdur olan yolcular ile uçuş görevlileri birbirlerine girdi. Yolcular bagajlarını almaya çalışıyor.





İptal edilen seferler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

THY'den yapılan açıklama:

25 Nisan Perşembe günü Trabzon meydanda yapılacak olan pist bakım onarım çalışmaları nedeniyle meydan 10:00 -18:00 saatleri arasında uçuşlara kapatılacaktır.

Bu nedenle aşağıda bilgileri bulunan seferlerimiz iptal edimiştir.