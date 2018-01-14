Trabzon Havalimanı’na iniş yapan Ankara uçağı pistten çıktı. Havalimanının saat 08.00'a kadar uçak iniş kalkışına kapatıldığı bildirildi.

Trabzon Havalimanı’na saat 23.30’da inen Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağı pistten çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan Pegasus Havayolları'na ait PC8622 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçak, piste erken teker koydu. Ön dikmesini kıran uçak, pist başından dışarı çıkarak toprak alana girdi

Havalimanı itfaiye ve kurtarma ekipleri kaza alanına yönlendirildi. Uçaktaki 162 yolcu ve 6 mürettebat, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak sistemi kullanılarak tahliye edildi.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıklarken, uçaktaki 11 yolcunun tedbir amaçlı ambulanslarla Trabzon'daki çeşitli hastanelerde kaldırıldığı öğrenildi. Yolcuların ciddi yaralanmaları veya sağlık sorunlarının bulunmadığı, ancak talepleri üzerine hastanelere kaldırıldıkları belirtildi.

HAVALİMANI YARIN SABAHA KADAR UÇUŞLARA KAPATILDI

Havalimanı saat 08.00'a kadar uçak iniş kalkışına kapatılırken, Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan duyuruda, kaza nedeniyle gerçekleştirilmesi planlanan TK2831 sefer sayılı Trabzon-İstanbul, TK2836/39 sefer sayılı İstanbul-Trabzon-İstanbul ve TK7438/39 sefer sayılı sefer sayılı Sabiha Gökçen-Trabzon seferlerinin iptal edildiği ifade edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaza sonrası Twitter'da şu mesajı paylaştı:

"Trabzon Havaalanı'nda bu akşam iniş esnasında pistten çıkan uçağın yolcularında herhangi bir sağlık sorunu yok. Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun."

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

Kazaya dair Pegasus Havayolları tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Pegasus Hava Yolları’na ait PC8622 nolu Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli 21:25 Ankara kalkışlı Ankara-Trabzon uçağının, bu akşam (14 Ocak 2018) Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıktığı bilgisini doğrulamaktan dolayı üzgünüz. Uçağımızdaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi tahliye edilmiştir. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır. Konuyla ilgili gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."