Tortum Çayı'na yapılması planlanan HES projesi iptal edildi

Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Çayı'na yapılması planlanan 'HES' projesi, tepkiler üzerine iptal edildi.

'Erzurum'un sebze ve meyve ambarı' olarak nitelendirilen Uzundere'ye Hidroelektrik Santrali (HES) yapılacağı haberleri ilçede tepkiyle karşılandı.

Tortum Şelalesi, Tortum Gölü, Öşvank Manastırı ve Yedi Göller'i bünyesinde bulunduran Uzundere'de 21 Aralık 2017 günü "HES bilgilendirme" toplantısına Uzundere Belediye Başkanı AKP'li Halis Özsoy, Uzundere İl Genel Meclis Üyeleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, işletmeciler, çeşitli STK temsilcileri ile bölge sakinleri katıldı.

Tortum ve Uzundere ilçelerinden geçmekte olan Tortum Çayı mevkiine Van Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan, "Çayaşan regülatörü ve HES kırma, eleme, yıkama tesisi ve hazır beton santrali ile malzeme ocakları projesi" ile ilgili olarak çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği gereği yapılan toplantıda Uzundere halkı, HES görevlilerine tepki gösterdi.

Halkın tepkisinin ardından HES projesinin iptal edildiği duyuruldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Erzurum'un Uzundere ilçe Belediye Bakanlığı'na gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu projenin ÇED sürecinde komisyon üyesi olan Erzurum Uzundere Belediye Başkanlığı'nın 20 Aralık 2017 tarih ve E1667 sayılı ilgi yazısında; 'projenin yapılması halinde dere yatağına bırakılacak cansuyu miktarının her durumda yetersiz kalacağı ve bölgenin önemli bir turizm girdisi olan rafting sporunu olumsuz etkileyeceği, tarımsal üretim faaliyetlerini ve özellikle seracılığı sekteye uğratacağı, proje için belirlenen alanda afete maruz bölge bulunduğu' belirtilerek, Çayaşan regülatörü ve HES projesinin iptal edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bilindiği üzere; 25 Kasım 2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinin 4'üncü fıkrasında 'Bu yönetmelik hükümlerine göre karar tesis edilmeden önce, projenin gerçekleştirilmesinin mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde, aşamasına bakılmaksızın süreç sonlandırılır' hükmü yer almaktadır. Bu itibarla, ilgi görüş bakanlığımızca dikkate alınmış olup, 'Çayaşan Regülatörü ve HES Kırma-Eleme Yıkama Tesisi ve Hazır Beton Santralleri ile Malzeme Ocakları' projesinin ÇED süreci sonlandırılmıştır."