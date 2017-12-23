Toplu taşımada bacakla tacize 2 yıl hapis

Belediye otobüsünde yan koltukta oturan kadını bacağıyla taciz eden M.T.A. cinsel saldırı suçundan 2 yıl hapis cezası aldı.

Hemşire A.T., belediye otobüsünde yan koltukta oturan M.T.A.’dan, bacağıyla kendisini taciz ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi, M.TA’ya "cinsel saldırı" suçundan 2 yıl hapis cezası verdi. Sanık sabıkasız olduğu için hükmün açıklanması ertelendi.

Olay, 15 Temmuz 2016 tarihinde Konak ilçesi Alsancak semtinde yaşandı. Nöbetten çıkan 36 yaşındaki hemşire A.T., Montrö'den Bornova yönüne giden ESHOT'a ait belediye otobüsüne bindi. A.T. otobüste, orta sıralardaki ikili koltuğun birine oturan M.T.A.'nın yanındaki boş yere oturdu. Ancak birkaç dakika sonra M.T.A. bacaklarını açarak A.T.'ye temas etmeye başladı. A.T.'nin bir bacağıyla sürekli olarak bacağına dokunmasından rahatsız olan A.T., M.T.A.'yı uyardı.

Yeni Asır’da yer alan habere göre, M.T.A.'nın bacaklarına temas etmeye devam etmesi üzerine A.T. bu defa yüksek sesle uyarıda bulundu. Bunun üzerine olaya diğer yolcular ve otobüs şoförü müdahale etti.

POLİSİ ARADI

Bu sırada A.T. telefonla polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis, Alsancak Garı yakınında durdurduğu araç içindeki A.T. ile tacizci M.T.A.'yı karakola götürdü. A.T. otobüs içinde bu kişinin kendisine temas yoluyla tacizde bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu. Savcılığın talimatıyla karakolda ifadesi alınan ve suçlamaları kabul etmeyen M.T.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Birkaç ay sonra 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk mahkeme sonrası M.T.A. beraat etti.

KARAR BOZULDU

Ancak dava, A.T'nin itirazı üzerine, bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi'ne geldi. 15. Ceza Dairesi Başkanı hakim Erdal Baytemir, duruşma neticesinde tarihi bir karara imza attı. Baytemir, M.T.A.'nın uyarılara rağmen yapmayı sürdürdüğü bacak temasını, TCK'nın 102/1- 2c. maddesinde düzenlenen sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı suçu olarak kabul edip, ilk derece mahkemesinin beraat kararını kaldırdı. Baytemir, A.T.'nin 2 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Ancak takdiri indirim uygulanan sanık için sabıkasız olması nedeniyle verilen hükmün açıklanmasının ertelenmesine karar verildi.