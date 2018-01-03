Topbaş projelerinin iptal bedeli: 1 milyar 300 milyon lira!

Kaynarca-Pendik-Tuzla ile Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro projeleri iptal edildi. Borçlanma kararı alınan dört metro hattının daha iptal edildiği iddia edilirken bu firmalara yaklaşık 1 milyar 300 milyon ödeneceği öne sürüldü.

Kadir Topbaş'ın belediye başkanlığından istifa ettirilmesinin ardından İstanbul’da peş peşe proje iptalleri yaşanıyor. Dün Kaynarca-Pendik-Tuzla ile Ümraniye-Ataşehir-Göztepe projeleri iptal edildi. Borçlanma kararı alınan dört metro hattının daha iptal edildiği iddia edilirken, altı projenin ihale bedelinin 12 milyar 859 milyon lira olduğu öne sürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi CHP’li Tarık Balyalı, sözleşmede cayma bedellerinin yüzde 10 olduğunu söyledi. Yani projeden vazgeçildiği için yüklenici firmaya yaklaşık 1 milyar 300 milyon dolar ödenecek. Bu faturanın da vatandaşın cebinden çıkacağı belirtildi.