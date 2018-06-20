TMMOB'da yeni dönem görev dağılımı yapıldı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 45. dönem olağan genel kurulunun ardından yönetim kurulunda görev dağılımı belirlendi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 31 Mayıs-3 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen 45. Dönem Olağan Genel Kurulu ardından ilk toplantısını 19 Haziran 2018 tarihinde TMMOB Genel Merkezi'nde gerçekleştirdi.

TMMOB Yönetim Kurulu ilk toplantısında yapılan görev dağılımı sonrası Yönetim Kurulu Üyeleri, TMMOB'nin yürüttüğü mesleki demokratik mücadelenin mesleklerimiz, meslek mensuplarımız ve ülkemiz için geliştirilerek sürdürüleceğini dile getirdiler.

Yapılan görev dağılımı sonrası oluşturulan 45. Dönem TMMOB Yürütme Kurulu ise şu şekilde oluştu: