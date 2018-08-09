TMMOB: Karadeniz'deki felaketin nedeni yağış değil yanlış yapılaşma ve ulaşım

Karadeniz Sahil Yolu'nun Ordu bölümünde dün meydana gelen felaketin ardından Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) bir açıklama yayımladı. Açıklamada, bölgedeki felaketlerin 'dere yataklarındaki yapılaşma', 'Karadeniz Sahil Yolu’nun oluşturduğu setin derelerin Karadeniz’e ulaşmasına engel olması' ve 'HES’ler nedeniyle derelerin akış rejiminin bozulması' nedeniyle meydana geldiği vurgulandı.

Haber Merkezi