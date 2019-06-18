TMMOB: 'Gençlik Parkı'nın devri Cumhuriyete ihanettir'

Ankara'nın tarihi parklarından olan Gençlik Parkı'nın Varlık Kiralama Anonim Şirketine devredilmesine Mimarlar Odası Ankara Şubesi tepki göstererek, bu kararın Ankara'ya ihanet olduğunu söyledi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Ankara'nın tarihi parklarından olan Gençlik Parkı'nın Varlık Kiralama Anonim Şirketi'ne devredilmesine tepki gösterdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan "Gençlik Parkı'nın Varlık Kiralama Anonim Şirketi devri Cumhuriyet'e ve onun Başkenti Ankara'ya ihanettir" dedi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, konuya ilişkin "Ankara'nın tarihi parklarından olan Gençlik Parkı'nın da Varlık Kiralama Anonim Şirketi'ne devredildiğini öğrendik. Bu tam anlamıyla bir ihanettir. Cumhuriyetin kentsel planlamasında yer alan "kent parkı" kavramıyla 1935 yılında kurgulanan Gençlik Parkı hepimizin anılarının ve Cumhuriyet'in izlerinin olduğu en önemli parklardandır. Şimdi bu hepimize ait olan kamusal alanın Varlık Kiralama Anonim Şirketi'na devredilmesi ile, iktidar kaybedeceği bir seçimde Ankara'nın geleceğini satmaya yeltenmiştir. Bu bir ihanettir ve asla kabul edilmez" ifadesini kullandı.