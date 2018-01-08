TKP'nin örgütlenme hamlesi sürüyor: Urla ilçe örgütü açıldı

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) ülke genelindeki örgütlenme hamlesi sürüyor. İzmir'in Urla ilçesindeki büro açılışına Çeşme, Karaburun ve Seferihisar'dan çok sayıda parti üyesi ve dostu katıldı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Urla ilçe örgütü açıldı.

7 Ocak Pazar günü gerçekleşen açılışa sol partilerin ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri, Urlalı emekçiler ve Çeşme, Karaburun, Seferihisar'dan parti üyeleri ve dostları katıldı.

Açılış töreninde konuşan TKP Merkez Komite üyesi Savaş Sarı, Urla'nın aydınlanmacı ve yurtsever karakterini vurgulayarak, böylesine küçük bir yerleşimde bile ilk günden karşılaşılan ilginin, örgütlenmenin ne kadar acil olduğunu gösterdiğini söyledi.

Türkiye Komünist Gençliği (TKG) üyeleri de, TKP'nin yalnızca boyun eğmeyen emekçilerin değil; geleceğine ve memleketine sahip çıkan yurtsever öğrenci ve gençlerin de partisi olduğunu, tüm Urla gençliğini partiye davet ettiklerini belirttiler.