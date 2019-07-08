​TKP'li inşaat işçilerinden dayanışma ve örgütlenme çağrısı

Türkiye Komünist Partili inşaat işçileri dün Aydos Ormanı’nda bir dayanışma pikniği düzenledi. Pikniğe aileleriyle birlikte katılan inşaat işçileri, birlikte mücadele etmenin önemine vurgu yaptı.

Aydos Ormanı’nda buluşan TKP'li inşaat işçileri, 7 Temmuz Pazar günü örgütlenme ve Sosyalizm Gönüllüsü olma çağırısında bulundukları bir dayanışma pikniği düzenlediler.

Piknikte, oyun oynayan, linol baskı atölyesi yapan işçiler birlikte şantiyede yaşadıkları sorunlar üzerine konuştular.

Piknik, TKP adına söz alan Neslihan Eroğlu’nun konuşmasıyla başladı. Neslihan Eroğlu konuşmasına Türkiye Komünist Partisi’nin 31 Mart seçimlerine nasıl hazırlandığını ve örgütlenme alanını seçimler süresince yaptığı çalışmalarla nasıl genişlettiğini anlatarak başladı. 31 Mart seçimlerinin ardından girilen süreçte TKP’nin işçi sınıfının ve sosyalizm mücadelesinin çıkarlarını gözeterek tutum geliştirdiğini anlatan Eroğlu, tüm seçim süreci boyunca bahsi geçmeyen tek şeyin işçi sınıfı olduğunu belirtti. Erdoğan karşıtlığına indirgenen siyaset anlayışıyla diğer siyasi aktörlerin, sermaye sınıfının ve emekçi halka umut olarak dayatılan yeni ittifak projelerin rolüne vurgu yapan Eroğlu, Türkiye’de işçi sınıfının rol almadığı ve adının geçmediği hiçbir siyasi dönemecin halkın çıkarına sonuçlanamayacağını belirtti. Eroğlu, işçi sınıfının ülke siyasetinde hak ettiği yeri alması için örgütlenmesi gerektiğini ve bunun adresinin de Türkiye Komünist Partisi olduğunu vurguladı ve konuşmasını TKP’ye gönüllü olma çağrısıyla bitirdi.

Açılış konuşmasının ardından söz alan TKP’li inşaat işçileri şantiyelerde yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara karşı mücadele ederken nasıl örgütlenecekleri üzerine görüşlerini bildirdiler. Bu bağlamda Patronların Ensesindeyiz dayanışma ve haberleşme ağının önemi ve inşaat işçilerinin kendi aralarında nasıl bir dayanışma ağı geliştirmeleri gerektiği tartışıldı.

İnşaat işçilerinin aileleri ve çocuklarıyla katıldıkları piknik sportif aktiviteler ve ressam Ömer Koçağ’ın üstlendiği linol baskı tekniği atölyesi ile sürdü. Aydos Ormanı’ndaki piknik TKP’li inşaat işçilerine yeni gönüllülerin katılımı ve şantiyelerde mücadeleyi, dayanışma ve örgütlenmeyi büyütme sözüyle bitirildi.