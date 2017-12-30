TKP'den yeni yıl mesajı: 2018'i güven ve kararlılıkla karşılıyoruz...

Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından yayımlanan yeni yıl mesajında "Türkiye, bugün kapitalist düzen tarafından tutsak alınmış ve özgürlüğünü bekleyen bir ülkedir. Türkiye özgürlüğüne kavuşacaktır. Eşitlikçi bir düzen, sosyalist bir Cumhuriyet Türkiye'nin özgürlüğüdür. 2018 Türkiye'yi mutlak karanlığa mahkum etmek isteyenlerin hüsrana uğrayacağı bir yıl olacaktır" denildi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) bir yeni yıl mesajı yayımladı.

TKP tarafından yayımlanan yeni yıl mesajında "Türkiye, bugün kapitalist düzen tarafından tutsak alınmış ve özgürlüğünü bekleyen bir ülkedir. Türkiye özgürlüğüne kavuşacaktır. Eşitlikçi bir düzen, sosyalist bir Cumhuriyet Türkiye'nin özgürlüğüdür. 2018 Türkiye'yi mutlak karanlığa mahkum etmek isteyenlerin hüsrana uğrayacağı bir yıl olacaktır" denildi.

"2018'i güven ve kararlılıkla karşılıyoruz" başlığını taşıyan mesajın tamamı şöyle:

Hükümet rakamlarla istediği kadar oynasın, yoksulluk, işsizlik ve gelir eşitsizliği Türkiye'nin en çarpıcı gerçeğidir. "Hepimiz aynı gemideyiz", memleketin bütün kaynakları patronlara aktarılırken söylenen ucuz bir şarkıdır. Emekçi halkın gemisinde sadece ve sadece daha fazla sömürü vardır.

"İleri demokrasi" denen şeyin ekonomiden dış politikaya, hukuktan eğitime akla gelebilecek her başlıkta tek bir adamın ve onun etrafındaki çıkar grubunun buyruklarından ibaret olduğu görülmüştür.

Gericilik karşımıza abuk subuk Diyanet fetvaları, töre ya da tahrikle geçiştirilen kadın cinayetleri, rezilce mazur görülen çocuk tecavüzleri, her tarafı saran İmam Hatipler, sanat düşmanı uygulamalarla ve olanca çirkinliğiyle çıkmaktadır.

Türkiye, bu siyasi iktidarı kendi çıkarları için tepe tepe kullanan sermaye sınıfı tarafından bir toplama kampına dönüştürülmek istenmektedir.

Lakin Türkiye direniyor.

Bir gün NATO'ya bir gün onun rakibi uluslararası güçlere kuyruk sallayanlar Türkiye değildir.

Nerede ucuz işgücü bulsa oraya yönelen patronlar, nerede vergi cenneti bir ada varsa oraya hırsızlıkla, rüşvetle, talanla, sömürüyle üst üste yığdıkları paracıklarını kaçıranlar Türkiye değildir.

Ormanları, su kaynaklarını, tarihi eserleri, kamusal alanları tahrip edenler Türkiye değildir.

Etnik, dinsel ayrımlar üzerinden düşmanlık üretenler Türkiye değildir.

Türkiye, bugün kapitalist düzen tarafından tutsak alınmış ve özgürlüğünü bekleyen bir ülkedir.

Türkiye özgürlüğüne kavuşacaktır.

Eşitlikçi bir düzen, sosyalist bir Cumhuriyet Türkiye'nin özgürlüğüdür.

2018 Türkiye'yi mutlak karanlığa mahkum etmek isteyenlerin hüsrana uğrayacağı bir yıl olacaktır.

Türkiye Komünist Partisi, halkımıza yeni yılda esenlikler dilerken, "yeter" diyen bütün yurttaşlarımızı "boyun eğmeyen"lerin partisinde saf tutmaya çağırmaktadır.

Türkiye Komünist Partisi