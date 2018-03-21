TKP'den Newroz açıklaması: Demirci Kawaları, sosyalizmin bayrağı altında toplamanın zamanı

Türkiye Komünist Partisi, Newroz dolayısıyla yaptığı açıklamada, 'Sınırsız ve sınıfsız bir dünya için mücadele veren, 'din farkı bilmeyiz, dil farkı bilmeyiz, sanki doğduk bir anadan' sözleriyle yürüyen işçilerin yeni günü kutlu olsun... Her ulus ve inançtan patronlarla, tüm ülkelerin işçileri arasında verilecek son kavga için demirci Kawaları, sosyalizmin bayrağı altında toplamanın zamanı' ifadelerini kullandı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Newroz dolayısıyla bir açıklama yaptı.

"Her ulus ve inançtan patronlarla, tüm ülkelerin işçileri arasında verilecek son kavga için demirci Kawaları, sosyalizmin bayrağı altında toplamanın zamanı" denilen açıklamanın tam metni şöyle:

Newroz kutlu olsun

2018 yılı Newroz’unda insanlık, eskimiş bir dünyanın çürük düzeninden kurtulmayı başaramamış olmanın bedelini ödüyor.

Baharın, yeni günün müjdecisi olan Newroz, zalimlere boyun eğmemenin de bayramı.

Gericiliğin, yobazlığın, paranın ve emperyalist zorbalığın halklara boyun eğdirmek için elele verdiği bir dönemde, efsanedeki demirci Kawa ile zalim kral Dehak’ın kavgası, evrensel bir değer taşıyor. Yüzyıllar boyunca zalimlere boyun eğmeyenlerin kahramanı olmuş Kawa, bugün emeğin ve emekçilerin çürümüş düzen karşısındaki kurtuluş mücadelesine umudu yansıtıyor.

Irkçılığın, gericiliğin, tarikatların, emperyalist projelerin, uluslararası sermayeyle içli dışlı patron ve aşiret ağalarının kıskacında, özgürlük ve eşitlik ışığını arayan Kürt emekçilerinin Newroz’u kutlu olsun.

Gericilerin, emperyalist zorbaların ve paragöz fırsatçıların gösterdiği karanlık yolu elinin tersiyle iten, aydınlık bir dünya arayan tüm yurttaşlarımızın Newroz’u kutlu olsun.

Emperyalizmin ve gericiliğin birlikte kan gölüne çevirdiği Suriye’nin direnen yurttaşlarının Newroz’u kutlu olsun.

Sınırsız ve sınıfsız bir dünya için mücadele veren, “din farkı bilmeyiz, dil farkı bilmeyiz, sanki doğduk bir anadan” sözleriyle yürüyen işçilerin yeni günü kutlu olsun.

Bu yeni günde, artık yeni sözler etmenin zamanı.

Her ulus ve inançtan patronlarla, tüm ülkelerin işçileri arasında verilecek son kavga için demirci Kawaları, sosyalizmin bayrağı altında toplamanın zamanı.

Newroz kutlu olsun.

TKP Merkez Komite